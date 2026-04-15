https://1prime.ru/20260415/kurs--869180634.html
Курс юаня в среду ушел ниже 11 рублей
2026-04-15T13:09+0300
экономика
рынок
торги
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в среду продолжает снижаться и ушел ниже круглой отметки в 11 рублей, где и может оставаться в ближайшее время, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.52 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,98 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,96-11,04 рубля. Продолжается мощный нисходящий тренд в паре "юань-рубль", отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Юань протестировал отметку 11 рублей, выступавшую ближайшей поддержкой для китайской валюты, в свою очередь обращает внимание Богдан Зварич из ПСБ. От этого уровня курс юаня может попытаться перейти к коррекционному восстановлению за счёт фиксации игроками прибыли по коротким позициям, однако о сломе тенденции на снижение говорить преждевременно, считает он "Оцениваем риски закрепления китайской валюты в ближайшей перспективе ниже 11 рублей как высокие, вследствие чего смещаем наш целевой диапазон по юаню до 10,8–11,3 рубля", - добавляет он. "Перепроданность юаня высока, но "технике" не стоит придавать главенствующего значения при торговле на валютном рынке, поскольку курс определяют реальные продавцы и покупатели валюты, а не спекулянты, которые на отечественном рынке очень слабы", - резюмирует Зацепин.
https://1prime.ru/20260415/dollar-869176124.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, богдан зварич, псб
Курс юаня на Мосбирже снизился ниже 11 рублей и может там закрепиться
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей