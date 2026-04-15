https://1prime.ru/20260415/kurs--869180634.html

Курс юаня в среду ушел ниже 11 рублей

Курс юаня в среду ушел ниже 11 рублей - 15.04.2026, ПРАЙМ

Курс юаня в среду ушел ниже 11 рублей

Курс китайской валюты в среду продолжает снижаться и ушел ниже круглой отметки в 11 рублей, где и может оставаться в ближайшее время, следует из данных... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T13:09+0300

2026-04-15T13:09+0300

2026-04-15T13:09+0300

экономика

рынок

торги

богдан зварич

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в среду продолжает снижаться и ушел ниже круглой отметки в 11 рублей, где и может оставаться в ближайшее время, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.52 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,98 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,96-11,04 рубля. Продолжается мощный нисходящий тренд в паре "юань-рубль", отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Юань протестировал отметку 11 рублей, выступавшую ближайшей поддержкой для китайской валюты, в свою очередь обращает внимание Богдан Зварич из ПСБ. От этого уровня курс юаня может попытаться перейти к коррекционному восстановлению за счёт фиксации игроками прибыли по коротким позициям, однако о сломе тенденции на снижение говорить преждевременно, считает он "Оцениваем риски закрепления китайской валюты в ближайшей перспективе ниже 11 рублей как высокие, вследствие чего смещаем наш целевой диапазон по юаню до 10,8–11,3 рубля", - добавляет он. "Перепроданность юаня высока, но "технике" не стоит придавать главенствующего значения при торговле на валютном рынке, поскольку курс определяют реальные продавцы и покупатели валюты, а не спекулянты, которые на отечественном рынке очень слабы", - резюмирует Зацепин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, богдан зварич, псб