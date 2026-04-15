https://1prime.ru/20260415/kurs--869183259.html
Курс юаня к рублю развернулся вверх после тестирования уровня 11 рублей
2026-04-15T14:48+0300
экономика
рынок
торги
россия
ук альфа-капитал
риком-траст
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду днем развернулся вверх поле затяжного падения и тестирования круглого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.37 мск повышается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,10 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,96-11,16 рубля. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,68% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (+1,8% на предыдущих торгах). А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,90 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,73 рубля. Курс юаня к рублю в среду с утра продолжил снижаться и протестировал уровень поддержки 11 рублей за юань, задержавшись ниже него около двух часов. Однако, видимо, тест этого круглого уровня сработал как катализатор коррекции. Китайская валюта дешевела в среду двенадцатую сессий сессию за последние тринадцать торговых дней. На пике падения курса в среду суммарно оно составляло за этот период 86 копеек, или 7,3%, и игроки рынка решили начать покупать сильно подешевевшую валюту. "Апрельское укрепление рубля приобрело характер выраженного тренда: с конца марта доллар потерял более 7 рублей, или свыше 8,5% по данным ЦБ. Темп сопоставим с наиболее активными периодами укрепления рубля в 2022–2023 годах. Но в среду рубль притормозил в росте", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Несмотря на дневной отскок курсов валют вверх, для разворота в сторону ослабления рубля очевидных предпосылок сейчас не наблюдается, и валютные курсы могут перейти к консолидации в диапазонах 11-11,3 рубля за юань, 75-77 рублей за доллар и 88-90 рублей за евро, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Курс юаня все же опустится ниже 11 рублей, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Тем не менее, в краткосрочной перспективе возможен коррекционный рост юаня на фоне фиксации прибыли. Исходя из текущей конъюнктуры, ожидаемые значения курсов к концу торгового дня составят: 10,85–11 рубля за юань, 74,5–75,2 рубля за доллар и 87,8–88,7 рубля за евро", - оценивает она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 11 рублей на тесте круглого уровня 11 рублей
