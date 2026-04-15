https://1prime.ru/20260415/kurs-869188901.html

Банк России объявил официальный курс валют на 15 апреля - 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T18:08+0300

рынок

рф

сша

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865026467_0:19:3053:1736_1920x0_80_0_0_b056c9db2bec629a4c9c7c9be8acb155.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,76 копейки, до 11,0334 рубля, доллара - на 61,86 копейки, до 75,2346 рубля, евро - на 52,53 копейки, до 88,7303 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

