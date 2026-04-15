Банк России объявил официальный курс валют на 15 апреля
Банк России объявил официальный курс валют на 15 апреля - 15.04.2026, ПРАЙМ
Банк России объявил официальный курс валют на 15 апреля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,76 копейки, до 11,0334 рубля, доллара - на 61,86 копейки, до 75,2346 рубля, евро -... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T18:08+0300
2026-04-15T18:08+0300
2026-04-15T18:08+0300
рынок
рф
сша
банк россия
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,76 копейки, до 11,0334 рубля, доллара - на 61,86 копейки, до 75,2346 рубля, евро - на 52,53 копейки, до 88,7303 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
рф
сша
рынок, рф, сша, банк россия
Рынок, РФ, США, банк Россия
Банк России объявил официальный курс валют на 15 апреля
Официальный курс юаня на четверг - 11,03 руб, доллара - 75,23 руб, евро - 88,73 руб
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,76 копейки, до 11,0334 рубля, доллара - на 61,86 копейки, до 75,2346 рубля, евро - на 52,53 копейки, до 88,7303 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.