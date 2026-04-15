Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров заявил, что Европа рискует попасть на "осиновый кол" США - 15.04.2026, ПРАЙМ
Лавров заявил, что Европа рискует попасть на "осиновый кол" США
2026-04-15T06:08+0300
Энергетика, Газ, Экономика, ЕВРОПА, США, РФ, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД, ЕК
Лавров: ЕС, отказываясь от поставок углеводородов из России, рискует попасть на кол США

ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Европейские страны, отказываясь полностью от поставок углеводородов из России, рискуют попасть на энергетический "осиновый кол" США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если образно говорить, они начинают понимать, что если сейчас Европа слезет, по их выражению, с российской нефтегазовой иглы, то автоматически может попасть на осиновый кол энергетического вида другой великой державы. И эта другая великая держава уже активно этот кол затачивает", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, не зря сейчас в Европе, "когда разразился кризис после неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, официальные лица в Европе взывают к тому, чтобы ЕК сжалилась над национальным суверенитетом стран-членов Евросоюза и отложила краны по полному перекрытию вентиля" поставок энергоресурсов из России.
 
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
