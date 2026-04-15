Лавров обсудил с китайским коллегой ситуацию в Персидском заливе - 15.04.2026, ПРАЙМ
Лавров обсудил с китайским коллегой ситуацию в Персидском заливе
2026-04-15T06:57+0300
2026-04-15T07:51+0300
06:57 15.04.2026 (обновлено: 07:51 15.04.2026)
 
Лавров обсудил с китайским коллегой ситуацию в Персидском заливе

Лавров и Ван И обсудили, как содействовать нормализации в Персидском заливе

ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что он и китайский коллега Ван И обсудили, как Москва и Пекин могут содействовать нормализации между Ираном и арабскими странами Персидского залива для превращения Персидского залива и Ормузского пролива в мирные акватории.
На пресс-конференции по итогам визита в Пекин министр отметил ощущение роста интереса прибрежных стран Персидского залива к нормализации отношений. Иран заявил о готовности к взаимодействию для превращения залива и Ормузского пролива в мирные акватории, отметил министр. Он добавил, что на этом направлении важнейшую роль будет играть позиция Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
"Мы обсуждали вчера с министром Ван И, как мы можем на данном этапе способствовать такой нормализации", - подчеркнул глава МИД России.
 
