https://1prime.ru/20260415/lavrov-869172513.html

Лавров обсудил с китайским коллегой ситуацию в Персидском заливе

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что он и китайский коллега Ван И обсудили, как Москва и Пекин могут содействовать нормализации между Ираном и... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T06:57+0300

экономика

россия

мировая экономика

персидский залив

пекин

иран

ван и

сергей лавров

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869172513.jpg?1776228667

ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что он и китайский коллега Ван И обсудили, как Москва и Пекин могут содействовать нормализации между Ираном и арабскими странами Персидского залива для превращения Персидского залива и Ормузского пролива в мирные акватории. На пресс-конференции по итогам визита в Пекин министр отметил ощущение роста интереса прибрежных стран Персидского залива к нормализации отношений. Иран заявил о готовности к взаимодействию для превращения залива и Ормузского пролива в мирные акватории, отметил министр. Он добавил, что на этом направлении важнейшую роль будет играть позиция Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. "Мы обсуждали вчера с министром Ван И, как мы можем на данном этапе способствовать такой нормализации", - подчеркнул глава МИД России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

россия, мировая экономика, персидский залив, пекин, иран, ван и, сергей лавров, мид рф, мид