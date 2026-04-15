https://1prime.ru/20260415/matvienko--869178691.html

Матвиенко призвала активнее защищать интересы России на море

2026-04-15T11:58+0300

политика

россия

бизнес

рф

валентина матвиенко

https://cdnn.1prime.ru/img/82760/68/827606885_0:94:1501:938_1920x0_80_0_0_a2f8f5320dcd79e406b13e58693a1037.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. России следует более активно заявлять на международном уровне о недопустимости нападения на российские суда, фактически – о пиратстве, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В ходе выступления в Совфеде генпрокурора РФ Александра Гуцана спикер палаты спросила, как ведомство реагирует на нападения на российские суда. "Давайте... бомбить с письмами, возражениями, с подачей в суды, то есть надо создать им условия такие, чтобы не было молчания, чтобы это озвучивалось публично в информационной среде, в судебной системе и так далее. Знаю, что вы делаете все, что возможно, на мой взгляд. Давайте еще больше активизируем нашу наступательную политику в отношении тех, которые совершают такие преступления", - сказала Матвиенко. Сенатор отметила, что в мире участились случаи, когда западные страны "совершают пиратские действия, задерживают наши суда, которые перевозят нефть, газ по заранее заключенным контрактам". "Безусловно, это грубейшее нарушение международного права, действительно пиратство и нарушение права частной собственности", - подчеркнула Матвиенко. По ее словам, украинский режим совершает террористические акты по судам РФ. Кроме того, последствия таких атак наносят огромный вред экологии морям, океанам, природе. "При этом партии зеленых, которые всегда выступали такими ярыми защитниками экологии, также молчат", - подчеркнула политик.

https://1prime.ru/20260414/sud-869162359.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

