Матвиенко призвала активнее защищать интересы России на море
2026-04-15T11:58+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. России следует более активно заявлять на международном уровне о недопустимости нападения на российские суда, фактически – о пиратстве, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В ходе выступления в Совфеде генпрокурора РФ Александра Гуцана спикер палаты спросила, как ведомство реагирует на нападения на российские суда. "Давайте... бомбить с письмами, возражениями, с подачей в суды, то есть надо создать им условия такие, чтобы не было молчания, чтобы это озвучивалось публично в информационной среде, в судебной системе и так далее. Знаю, что вы делаете все, что возможно, на мой взгляд. Давайте еще больше активизируем нашу наступательную политику в отношении тех, которые совершают такие преступления", - сказала Матвиенко. Сенатор отметила, что в мире участились случаи, когда западные страны "совершают пиратские действия, задерживают наши суда, которые перевозят нефть, газ по заранее заключенным контрактам". "Безусловно, это грубейшее нарушение международного права, действительно пиратство и нарушение права частной собственности", - подчеркнула Матвиенко. По ее словам, украинский режим совершает террористические акты по судам РФ. Кроме того, последствия таких атак наносят огромный вред экологии морям, океанам, природе. "При этом партии зеленых, которые всегда выступали такими ярыми защитниками экологии, также молчат", - подчеркнула политик.
