МЧС предупредило о последствиях неконтролируемого пала травы

2026-04-15T03:04+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Неконтролируемый пал сухой травы обычно приводит к серьёзным последствиям, за которые грозит административная и даже уголовная ответственность; скорость распространения огня при сильном ветре может достигать 30 километров в час, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области. "Пал травы - опасная привычка с серьёзными последствиями. Многие считают поджоги сухой травы безобидной традицией или способом очистить свой участок, но на деле такие действия несут огромную опасность для природы, имущества и жизни людей", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что огонь быстро выходит из-под контроля, особенно в ветреную погоду. Скорость распространения пламени может достигать 25-30 километров в час. В таких случаях огонь часто переходит на леса, дачи и жилые дома - как правило, последствия таких пожаров могут быть катастрофическими. Представитель ведомства добавил, что административная ответственность за поджоги сухой травы наступает по статьям 8.32 и 20.4 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - до 400 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются для граждан до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 800 тысяч рублей. "Уголовная ответственность возможна по статьям 168, 219 и 261 УК РФ, если пал травы привёл к уничтожению или повреждению имущества, леса, причинению вреда здоровью - штраф до 400–500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет", - подчеркнул собеседник агентства. Он призвал жителей и гостей региона не сжигать сухую траву и мусор вблизи построек и лесных массивов, не оставлять костры без присмотра, а также не бросать окурки и спички в сухую траву. "При обнаружении возгорания немедленно звоните по телефону экстренных служб "112". Ваша сознательность и соблюдение правил пожарной безопасности защитят природу и жизни людей", - заключил представитель главка.

общество , здоровье, рф, московская область, мчс