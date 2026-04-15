МЧС предупредило о последствиях неконтролируемого пала травы - 15.04.2026, ПРАЙМ
МЧС предупредило о последствиях неконтролируемого пала травы
МЧС предупредило о последствиях неконтролируемого пала травы - 15.04.2026, ПРАЙМ
МЧС предупредило о последствиях неконтролируемого пала травы
Неконтролируемый пал сухой травы обычно приводит к серьёзным последствиям, за которые грозит административная и даже уголовная ответственность; скорость... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T03:04+0300
2026-04-15T03:04+0300
общество
здоровье
рф
московская область
мчс
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Неконтролируемый пал сухой травы обычно приводит к серьёзным последствиям, за которые грозит административная и даже уголовная ответственность; скорость распространения огня при сильном ветре может достигать 30 километров в час, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области. "Пал травы - опасная привычка с серьёзными последствиями. Многие считают поджоги сухой травы безобидной традицией или способом очистить свой участок, но на деле такие действия несут огромную опасность для природы, имущества и жизни людей", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что огонь быстро выходит из-под контроля, особенно в ветреную погоду. Скорость распространения пламени может достигать 25-30 километров в час. В таких случаях огонь часто переходит на леса, дачи и жилые дома - как правило, последствия таких пожаров могут быть катастрофическими. Представитель ведомства добавил, что административная ответственность за поджоги сухой травы наступает по статьям 8.32 и 20.4 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - до 400 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются для граждан до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 800 тысяч рублей. "Уголовная ответственность возможна по статьям 168, 219 и 261 УК РФ, если пал травы привёл к уничтожению или повреждению имущества, леса, причинению вреда здоровью - штраф до 400–500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет", - подчеркнул собеседник агентства. Он призвал жителей и гостей региона не сжигать сухую траву и мусор вблизи построек и лесных массивов, не оставлять костры без присмотра, а также не бросать окурки и спички в сухую траву. "При обнаружении возгорания немедленно звоните по телефону экстренных служб "112". Ваша сознательность и соблюдение правил пожарной безопасности защитят природу и жизни людей", - заключил представитель главка.
рф
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, рф, московская область, мчс
Общество , Здоровье, РФ, Московская область, МЧС
03:04 15.04.2026
 
МЧС предупредило о последствиях неконтролируемого пала травы

МЧС предупредило о последствиях неконтролируемого пала сухой травы

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Неконтролируемый пал сухой травы обычно приводит к серьёзным последствиям, за которые грозит административная и даже уголовная ответственность; скорость распространения огня при сильном ветре может достигать 30 километров в час, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
"Пал травы - опасная привычка с серьёзными последствиями. Многие считают поджоги сухой травы безобидной традицией или способом очистить свой участок, но на деле такие действия несут огромную опасность для природы, имущества и жизни людей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что огонь быстро выходит из-под контроля, особенно в ветреную погоду. Скорость распространения пламени может достигать 25-30 километров в час. В таких случаях огонь часто переходит на леса, дачи и жилые дома - как правило, последствия таких пожаров могут быть катастрофическими.
Представитель ведомства добавил, что административная ответственность за поджоги сухой травы наступает по статьям 8.32 и 20.4 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - до 400 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются для граждан до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 800 тысяч рублей.
"Уголовная ответственность возможна по статьям 168, 219 и 261 УК РФ, если пал травы привёл к уничтожению или повреждению имущества, леса, причинению вреда здоровью - штраф до 400–500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет", - подчеркнул собеседник агентства.
Он призвал жителей и гостей региона не сжигать сухую траву и мусор вблизи построек и лесных массивов, не оставлять костры без присмотра, а также не бросать окурки и спички в сухую траву.
"При обнаружении возгорания немедленно звоните по телефону экстренных служб "112". Ваша сознательность и соблюдение правил пожарной безопасности защитят природу и жизни людей", - заключил представитель главка.
 
ОбществоЗдоровьеРФМосковская областьМЧС
 
 
