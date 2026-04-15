Инфляция в России на 13 апреля составила 5,86 процента в годовом выражении
Инфляция в России на 13 апреля составила 5,86% в годовом выражении против 5,95% на 6 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 15.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 13 апреля составила 5,86% в годовом выражении против 5,95% на 6 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 7 по 13 апреля выросли на 0,03% после роста на 0,17% за период с 31 марта по 6 апреля марта. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,15%, на остальные продукты питания - выросли на 0,05%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,05%. При этом в секторе наблюдаемых услуг произошло снижение цен на 0,15%.
