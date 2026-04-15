https://1prime.ru/20260415/minselkhoz-869180108.html

Минсельхоз рассказал о росте российского урожая ягод

Минсельхоз рассказал о росте российского урожая ягод - 15.04.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз рассказал о росте российского урожая ягод

Российский урожай ягод по итогам 2025 года вырос на 20%, до 751 тысячи тонн, сообщил Минсельхоз России в своем канале в мессенджере Мах. | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T12:38+0300

2026-04-15T12:38+0300

2026-04-15T12:38+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860896116_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8dc43d6350d0b8b49ed2bd086b28c550.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский урожай ягод по итогам 2025 года вырос на 20%, до 751 тысячи тонн, сообщил Минсельхоз России в своем канале в мессенджере Мах. "В прошлом году в России собрали на 20% больше ягод. Урожай увеличился до 751 тысячи тонн, большая часть приходится на хозяйства населения", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что развитию направления способствуют закладка новых ягодников и достижения отечественной селекции. Так, за последние пять лет в Госреестр внесено 100 новых сортов малины, клубники, голубики, смородины, жимолости и других ягод. По словам Минсельхоза, российские сорта адаптированы к разным климатическим зонам – от Центрального региона до Урала и Западной Сибири. Помимо этого, они отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к холоду, засухе и другим неблагоприятным условиям.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, минсельхоз