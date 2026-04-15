Минсельхоз рассказал о росте российского урожая ягод
2026-04-15T12:38+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский урожай ягод по итогам 2025 года вырос на 20%, до 751 тысячи тонн, сообщил Минсельхоз России в своем канале в мессенджере Мах. "В прошлом году в России собрали на 20% больше ягод. Урожай увеличился до 751 тысячи тонн, большая часть приходится на хозяйства населения", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что развитию направления способствуют закладка новых ягодников и достижения отечественной селекции. Так, за последние пять лет в Госреестр внесено 100 новых сортов малины, клубники, голубики, смородины, жимолости и других ягод. По словам Минсельхоза, российские сорта адаптированы к разным климатическим зонам – от Центрального региона до Урала и Западной Сибири. Помимо этого, они отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к холоду, засухе и другим неблагоприятным условиям.
