Минсельхоз рассказал о росте российского урожая ягод - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260415/minselkhoz-869180108.html
Минсельхоз рассказал о росте российского урожая ягод
Минсельхоз рассказал о росте российского урожая ягод - 15.04.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз рассказал о росте российского урожая ягод
Российский урожай ягод по итогам 2025 года вырос на 20%, до 751 тысячи тонн, сообщил Минсельхоз России в своем канале в мессенджере Мах. | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T12:38+0300
2026-04-15T12:38+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860896116_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8dc43d6350d0b8b49ed2bd086b28c550.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский урожай ягод по итогам 2025 года вырос на 20%, до 751 тысячи тонн, сообщил Минсельхоз России в своем канале в мессенджере Мах. "В прошлом году в России собрали на 20% больше ягод. Урожай увеличился до 751 тысячи тонн, большая часть приходится на хозяйства населения", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что развитию направления способствуют закладка новых ягодников и достижения отечественной селекции. Так, за последние пять лет в Госреестр внесено 100 новых сортов малины, клубники, голубики, смородины, жимолости и других ягод. По словам Минсельхоза, российские сорта адаптированы к разным климатическим зонам – от Центрального региона до Урала и Западной Сибири. Помимо этого, они отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к холоду, засухе и другим неблагоприятным условиям.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860896116_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d3587af84429bede80e78bdbdf8cd30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз
12:38 15.04.2026
 
Минсельхоз рассказал о росте российского урожая ягод

Минсельхоз: российский урожай ягод в 2025 году вырос на 20 процентов

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Сбор урожая черешни и вишни - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Сбор урожая черешни и вишни. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский урожай ягод по итогам 2025 года вырос на 20%, до 751 тысячи тонн, сообщил Минсельхоз России в своем канале в мессенджере Мах.
"В прошлом году в России собрали на 20% больше ягод. Урожай увеличился до 751 тысячи тонн, большая часть приходится на хозяйства населения", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что развитию направления способствуют закладка новых ягодников и достижения отечественной селекции. Так, за последние пять лет в Госреестр внесено 100 новых сортов малины, клубники, голубики, смородины, жимолости и других ягод.
По словам Минсельхоза, российские сорта адаптированы к разным климатическим зонам – от Центрального региона до Урала и Западной Сибири. Помимо этого, они отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к холоду, засухе и другим неблагоприятным условиям.
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала