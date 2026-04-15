Глава МВФ предупредила о последствиях сохранения высоких цены на нефть - 15.04.2026, ПРАЙМ
Глава МВФ предупредила о последствиях сохранения высоких цены на нефть
2026-04-15T17:56+0300
17:56 15.04.2026
 
Глава МВФ предупредила о последствиях сохранения высоких цены на нефть

Георгиева: мир ждут трудные времена, если высокие цены на нефть сохранятся надолго

ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Мировую экономику ждут трудные времена в том случае, если цены на нефть будут оставаться высокими продолжительное время, а конфликт на Ближнем Востоке затянется, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Если конфликт затянется, а цены не нефть останутся высокими продолжительное время, то мы должны готовиться к трудными временам", - заявила Георгиева на весенних встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Глава фонда добавила, что в худшем случае мировую экономику ждет глобальный шок и все страны окажутся задеты энергетическим кризисом.
"Однако негативное воздействие носит крайне асимметричный характер, наибольшее бремя ложится на страны, импортирующие энергоносители и имеющие ограниченные возможности… Во многих случаях это страны с низким уровнем дохода или нестабильной экономикой", - добавила она.
 
