Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды колеблется в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T12:29+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды колеблется в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.20 мск снижался на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 717,81 пункта. В частности, снижаются в цене акции "Татнефти" (-0,4%), "Русала" (-1,3%), "Совкомфлота" (-1,1%). Дорожают бумаги "Яндекса" (+1%), "Северстали" (+0,9%), ЮГК (+0,9%), "Алросы" (+0,7%). Оборот торгов остается невысоким, это говорит о том, что основная масса инвесторов заняла выжидательную позицию, отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Пока не видим поводов и для сильных движений в среду", - добавляет он. Индекс Мосбиржи пока продолжит консолидацию в нижней половине диапазона 2700-2800 пунктов, рассчитывает Екатерина Крылова из ПСБ.

https://1prime.ru/20260415/dollar-869176124.html

