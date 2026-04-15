Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается - 15.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается
Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается

Российский рынок акций в среду колеблется в умеренном минусе

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды колеблется в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.20 мск снижался на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 717,81 пункта.
В частности, снижаются в цене акции "Татнефти" (-0,4%), "Русала" (-1,3%), "Совкомфлота" (-1,1%).
Дорожают бумаги "Яндекса" (+1%), "Северстали" (+0,9%), ЮГК (+0,9%), "Алросы" (+0,7%).
Оборот торгов остается невысоким, это говорит о том, что основная масса инвесторов заняла выжидательную позицию, отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Пока не видим поводов и для сильных движений в среду", - добавляет он.
Индекс Мосбиржи пока продолжит консолидацию в нижней половине диапазона 2700-2800 пунктов, рассчитывает Екатерина Крылова из ПСБ.
