Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды ростом за счет ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T19:51+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды ростом за счет ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,55% - до 2 740,45 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,11% - до 1 139,16 пункта, долларовый РТС - на 1,37%, до 1 147,48 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.13 мск дорожал на 0,96% - до 95,7 доллара за баррель. В начале дня рынок снижался на фоне заметно укреплявшегося в моменте рубля. Впрочем, затем российская валюта развернулась, а заявления президента РФ и вечерние вводные от ЦБ (в том числе сохранение ценовых ожиданий бизнеса на уровнях марта) усилили у инвесторов уверенность в перспективах снижения ключевой ставки, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Ближе к середине дня покупатели оживились, выведя в плюс большинство компонентов бенчмарка. Этому могли способствовать отскок валют и отдельные новости. Общий сентимент могли поддержать заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам, - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Президент поручил правительству сформировать предложения по стимуляции роста экономики, а также сообщил о подготовке кабмином мер по сохранению сбалансированности бюджета, добавил эксперт. "С приближением развязки конфликта в Персидском заливе и стабилизации цен на нефть, фокус внимания российских инвесторов сейчас смещается от недавних бенефициаров блокировки Ормузского пролива в сторону эмитентов с сильной корпоративной отчетностью и высокими дивидендами", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Лидеры роста и паденийВ лидерах роста - акции ТМК (+4,02%), "АФК Система" (+2,96%), "Эн+ Груп" (+2,50%), "Интер РАО" (+2,43%) и "Озон" (+2,40%). "Акции "Эн+ Груп", как акционера "Русала", позитивно отреагировали на рост мировых цен на алюминий, который 13 апреля подорожал более чем на 4,3%. Вчерашняя коррекция была обусловлена слухами о том, что китайские торговые суда, транспортирующие этот металл, проходят через Ормузский пролив", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Сегодняшнее удорожание этого товара более чем на 0,7%, объясняется тем, что подтверждений этой информации не поступило", - добавила она. В лидерах снижения - акции "Московского кредитного банка" (−2,42%), "М.Видео" (−1,19%), "Селигдара" (−0,97%), "Новабев Групп" (−0,72%) и "Татнефти" (−0,71%). "Акции "Селигдара" и "М.Видео" корректировались после повышения накануне. Продажи в нефтяных бумагах наблюдались после заявлений главы Минэнерго США о вероятном прекращении послабления санкций в отношении российского "черного золота", которые были предоставлены на фоне ближневосточного кризиса", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". ПрогнозыВозможно, в случае снижения темпов инфляции, бенчмарк завтра сможет преодолеть сопротивление 2750 пунктов и закрепиться выше, но в целом на текущей неделе ожидается дальнейшая консолидация рынка в широком диапазоне 2700-2800 пунктов по индексу Мосбиржи, делится Муштаков. У индекса Мосбиржи завтра есть шансы закрепиться выше 2750 пунктов, прогнозирует Григорьев. Смирнов ожидает индекс Мосбиржи на 16 апреля в диапазоне – 2700-2760 пунктов.

