В "Мошеловке" рассказали, как мошенники обманывают пенсионеров - 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T02:46+0300
экономика
финансы
общество
социальный фонд
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мошенники обманывают пенсионеров, обещая персональные надбавки, и просят назвать данные карты или установить "приложение фонда", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР), и сообщают о "дополнительном перерасчете" или "персональной надбавке". Для получения выплаты жертву просят назвать данные карты или установить "приложение фонда", которое является вирусом", - рассказали там. Целевой группой такой схемы являются пенсионеры, а также получатели социальных выплат. Схема является актуальной для апреля, так как в этом месяце происходит индексация пенсий. В "Мошеловке" посоветовали положить трубку, если звонят "из фонда", и перезвонить по официальному номеру горячей линии Социального фонда. Там также напомнили, что индексация происходит автоматически, без подачи заявлений и звонков. "Сотрудники СФР никогда не запрашивают данные карт и коды из смс по телефону", - заключили в "Мошеловке".
