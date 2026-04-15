В Москве мужчина выиграл 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа

В Москве мужчина выиграл 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа - 15.04.2026, ПРАЙМ

В Москве мужчина выиграл 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа

Житель столицы, не угадав ни одного числа в лотерейном билете, выиграл более 33 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T08:23+0300

2026-04-15T08:23+0300

2026-04-15T08:23+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Житель столицы, не угадав ни одного числа в лотерейном билете, выиграл более 33 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "16 марта 2026 года в государственной лотерее "Всё или ничего" был разыгран суперприз - 33,298 миллиона рублей. Победителем стал участник 169218-го тиража из Москвы Роман Т.", - рассказали в пресс-службе. Как объяснили в "Столото", в этой лотерее суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. При этом счастливчик меньше всего рассчитывал на второй вариант, ведь до этого ему часто удавалось удачно угадывать комбинации чисел в лотерейных билетах, которые по итогу приносили ему выигрыши от 10 до 350 тысяч рублей, отметили в пресс-службе. "Отмечал либо случайную комбинацию, либо часто выпадающие числа из архива тиражей. Хоть что-то угадывалось, но тут я не угадал ничего!", - приводятся слова выигравшего в лотерею. Роман вместе с супругой воспитывает двоих детей: сын учится в старших классах, а дочь готовится к поступлению в вуз. Новоиспеченный миллионер завершил карьеру в госслужбе, и сейчас полностью посвятил себя семье - выполняет хозяйственные дела по дому, много времени проводит на даче. Там он активно занимается с сыном спортом: катается на лыжах и велосипеде, а еще с удовольствием рыбачит. Счастливчик планирует потратить выигрыш на улучшение жилищных условий и покупку авто, а также на образование детей в будущем, добавили в пресс-службе. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, рф, столото, минфин, фнс россии