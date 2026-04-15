МВД объяснило, почему против сохранения серии и номера паспорта при замене
2026-04-15T12:56+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. МВД РФ не поддерживает предложение сохранять серию и номер паспорта гражданина России при его замене, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Волк отметила, что в МВД РФ поступил ряд предложений о совершенствовании механизмов выдачи и замены паспорта гражданина РФ, одно из них - сохранять серию и номер паспорта при его замене, чтобы паспортные данные человека были одними и теми же на протяжении всей его жизни – как, например, ИНН. "МВД России разъясняет – серия и номер паспорта относятся не к личности гражданина, как вышеупомянутый ИНН, а всего лишь к бланку документа. При этом бланк паспорта является защищенной полиграфической продукцией уровня А, изготовление которой должно отвечать ряду обязательных требований. Одно из них - на каждый экземпляр такой продукции должна быть нанесена идентификационная нумерация, которая позволяет вести учет", - сказала она. Волк подчеркнула, что замена паспорта может произойти не только при достижении определенного возраста, но и, например, при замужестве или утрате. Кроме того, гражданин может столкнуться я с компрометацией паспортных данных. "В случае утери или кражи паспорт может быть признан недействительным, и в этом случае подлежит замене именно уникальный бланк документа. Его новые серия и номер защитят от использования утраченного или объявленного недействительным паспорта в криминальных целях", - отметила она. Официальный представитель МВД РФ добавила, что предоставление государственной услуги по выдаче и замене паспорта имеет экстерриториальный принцип, поэтому спрогнозировать местонахождение и дату обращения гражданина для замены документа невозможно, как и невозможно заготовить запас бланков с одинаковой серией и номером на все случаи жизни. Кроме того, отметила Волк, в МВД РФ поступила еще одна инициатива - упразднение реквизитов паспорта "код подразделения" и "паспорт выдан". "С этим предложением также очень трудно согласиться, так как наличие указанных данных обеспечивает контроль за выдачей документов и упрощает их проверку на предмет серия, номер паспорта и другие вносимые в него сведения – это неизбежные следствия применения идентификаторов на бумажном носителе. Наличие этих реквизитов обеспечивает необходимые условия для безопасного использования основного документа", - заключила официальный представитель МВД РФ.
