МВФ понизил прогноз роста экономики Турции

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Турции в текущем году до 3,4%, следует из опубликованного доклада международной организации.

АНКАРА, 15 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Турции в текущем году до 3,4%, следует из опубликованного доклада международной организации. В январе МВФ ожидал роста ВВП Турции в 2026 году на 4,2%. Согласно докладу организации, пересмотр связан с ростом цен на нефть и газ, а также более слабой динамикой экономики в 2025 году. Прогноз роста на 2027 год установлен на уровне 3,5%. Вместе с тем МВФ ожидает постепенное замедление инфляции: после 34,9% в 2025 году показатель снизится до 28,6% в 2026 году и до 21,4% в 2027 году. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 8,3% в 2026 году с ростом до 8,7% в 2027 году. Годовая инфляция в Турции по итогам марта замедлилась до 30,87%, сообщал ранее Институт статистики страны (TÜİK).

