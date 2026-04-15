МВФ понизил прогноз роста экономики Турции - 15.04.2026, ПРАЙМ
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Турции в текущем году до 3,4%, следует из опубликованного доклада международной организации. | 15.04.2026, ПРАЙМ
01:09 15.04.2026 (обновлено: 01:30 15.04.2026)
 
АНКАРА, 15 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Турции в текущем году до 3,4%, следует из опубликованного доклада международной организации.
В январе МВФ ожидал роста ВВП Турции в 2026 году на 4,2%.
Согласно докладу организации, пересмотр связан с ростом цен на нефть и газ, а также более слабой динамикой экономики в 2025 году. Прогноз роста на 2027 год установлен на уровне 3,5%.
Вместе с тем МВФ ожидает постепенное замедление инфляции: после 34,9% в 2025 году показатель снизится до 28,6% в 2026 году и до 21,4% в 2027 году.
Уровень безработицы прогнозируется на уровне 8,3% в 2026 году с ростом до 8,7% в 2027 году.
Годовая инфляция в Турции по итогам марта замедлилась до 30,87%, сообщал ранее Институт статистики страны (TÜİK).
 
