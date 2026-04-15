МВФ предупредил о последствиях глобальной рецессии

МВФ предупредил о последствиях глобальной рецессии - 15.04.2026, ПРАЙМ

МВФ предупредил о последствиях глобальной рецессии

Мировая экономика окажется "на волоске" от глобальной рецессии в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

2026-04-15T04:38+0300

2026-04-15T04:38+0300

2026-04-15T04:38+0300

ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Мировая экономика окажется "на волоске" от глобальной рецессии в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "В случае неблагоприятного сценария последствия для глобального экономического роста окажутся существенными и более продолжительными... на волоске от глобальной рецессии", - указали в международной организации. Как следует из расчетов фонда, в таком случает темпы роста мировой экономики снизятся на 1,3 процентного пункта уже в 2026 году с дальнейшим сокращением еще на 1 процентный пункт в 2027 году В МВФ также добавили, что глобальная рецессия наблюдалась лишь четыре раза с 1980 года, причем два последних случая пришлись на период глобального финансового кризиса и пандемии COVID-19.

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ближний восток, мвф