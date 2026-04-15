МВФ предупредил о последствиях глобальной рецессии
Мировая экономика окажется "на волоске" от глобальной рецессии в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Мировая экономика окажется "на волоске" от глобальной рецессии в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"В случае неблагоприятного сценария последствия для глобального экономического роста окажутся существенными и более продолжительными... на волоске от глобальной рецессии", - указали в международной организации.
Как следует из расчетов фонда, в таком случает темпы роста мировой экономики снизятся на 1,3 процентного пункта уже в 2026 году с дальнейшим сокращением еще на 1 процентный пункт в 2027 году
В МВФ также добавили, что глобальная рецессия наблюдалась лишь четыре раза с 1980 года, причем два последних случая пришлись на период глобального финансового кризиса и пандемии COVID-19.
МВФ: мировая экономика окажется "на волоске" от глобальной рецессии
