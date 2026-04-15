https://1prime.ru/20260415/mvf-869185726.html

МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая к 2031 году

2026-04-15T16:15+0300

мировая экономика

финансы

китай

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg

ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Госдолг Китая к 2031 году вырастет почти на 20 процентных пунктов по сравнению с нынешними показателями и достигнет 126,8% ВВП, говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно приведенной МВФ статистике, госдолг КНР в 2026 году составит 106,9% ВВП, а в последующие четыре года будет расти в промежутке от 3 п.п. до 5,6 п.п. каждый год. В МВФ предупредили, что стабилизация госдолга Китая потребует серьезной консолидации, проведения реформ налоговой системы и социального обеспечения, а также реструктуризации механизмов финансирования местных органов власти.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

