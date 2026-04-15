МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая к 2031 году - 15.04.2026, ПРАЙМ
МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая к 2031 году
МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая к 2031 году - 15.04.2026, ПРАЙМ
МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая к 2031 году
Госдолг Китая к 2031 году вырастет почти на 20 процентных пунктов по сравнению с нынешними показателями и достигнет 126,8% ВВП, говорится в опубликованном в... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T16:15+0300
2026-04-15T16:15+0300
ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Госдолг Китая к 2031 году вырастет почти на 20 процентных пунктов по сравнению с нынешними показателями и достигнет 126,8% ВВП, говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно приведенной МВФ статистике, госдолг КНР в 2026 году составит 106,9% ВВП, а в последующие четыре года будет расти в промежутке от 3 п.п. до 5,6 п.п. каждый год. В МВФ предупредили, что стабилизация госдолга Китая потребует серьезной консолидации, проведения реформ налоговой системы и социального обеспечения, а также реструктуризации механизмов финансирования местных органов власти.
китай
мировая экономика, финансы, китай, мвф
Мировая экономика, Финансы, КИТАЙ, МВФ
16:15 15.04.2026
 
МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая к 2031 году

МВФ: госдолг Китая к 2031 г вырастет почти до 127% ВВП

ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Госдолг Китая к 2031 году вырастет почти на 20 процентных пунктов по сравнению с нынешними показателями и достигнет 126,8% ВВП, говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно приведенной МВФ статистике, госдолг КНР в 2026 году составит 106,9% ВВП, а в последующие четыре года будет расти в промежутке от 3 п.п. до 5,6 п.п. каждый год.
В МВФ предупредили, что стабилизация госдолга Китая потребует серьезной консолидации, проведения реформ налоговой системы и социального обеспечения, а также реструктуризации механизмов финансирования местных органов власти.
 
Мировая экономикаФинансыКИТАЙМВФ
 
 
