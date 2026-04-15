МВФ прогнозирует госдолг России в 19,1% ВВП в 2026 году

2026-04-15T16:36+0300

ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Госдолг России по итогам 2026 года составит 19,1% ВВП, а в 2031 году достигнет 29,1%, говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно приведенной в докладе статистике, госдолг РФ прогнозируется в нынешнем году на уровне 19,1% ВВП. Предполагается, что в последующие годы этот показатель ежегодно будет увеличиваться примерно на 2 процентных пункта и в итоге достигнет уровня 29,1% в 2031 году. В октябрьском докладе МВФ прогнозировал общий госдолг РФ (федеральный + региональный) по итогам 2026 года на уровне 24,8% ВВП, а к 2030 году - рост до отметки 32,8% ВВП. Госдолг России по итогам 2025 года составил 35,1 триллиона рублей, или 16,5% ВВП. По оценкам Минфина, в 2026 году уровень госдолга России составит 18,6% от ВВП, а в 2028 году достигнет 19,8%. Как неоднократно заявлял глава Минфина РФ Антон Силуанов, госдолг России не должен превышать 20% ВВП.

