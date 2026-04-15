МВФ прогнозирует госдолг России в 19,1% ВВП в 2026 году - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/mvf-869186209.html
МВФ прогнозирует госдолг России в 19,1% ВВП в 2026 году
МВФ прогнозирует госдолг России в 19,1% ВВП в 2026 году - 15.04.2026, ПРАЙМ
МВФ прогнозирует госдолг России в 19,1% ВВП в 2026 году
Госдолг России по итогам 2026 года составит 19,1% ВВП, а в 2031 году достигнет 29,1%, говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T16:36+0300
2026-04-15T16:36+0300
россия
мировая экономика
рф
антон силуанов
мвф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Госдолг России по итогам 2026 года составит 19,1% ВВП, а в 2031 году достигнет 29,1%, говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно приведенной в докладе статистике, госдолг РФ прогнозируется в нынешнем году на уровне 19,1% ВВП. Предполагается, что в последующие годы этот показатель ежегодно будет увеличиваться примерно на 2 процентных пункта и в итоге достигнет уровня 29,1% в 2031 году. В октябрьском докладе МВФ прогнозировал общий госдолг РФ (федеральный + региональный) по итогам 2026 года на уровне 24,8% ВВП, а к 2030 году - рост до отметки 32,8% ВВП. Госдолг России по итогам 2025 года составил 35,1 триллиона рублей, или 16,5% ВВП. По оценкам Минфина, в 2026 году уровень госдолга России составит 18,6% от ВВП, а в 2028 году достигнет 19,8%. Как неоднократно заявлял глава Минфина РФ Антон Силуанов, госдолг России не должен превышать 20% ВВП.
https://1prime.ru/20260415/mvf-869185726.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, антон силуанов, мвф, минфин
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Антон Силуанов, МВФ, Минфин
16:36 15.04.2026
 
МВФ прогнозирует госдолг России в 19,1% ВВП в 2026 году

МВФ: госдолг России по итогам 2026 года составит 19,1% ВВП, а в 2031 году достигнет 29,1%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
МВФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Госдолг России по итогам 2026 года составит 19,1% ВВП, а в 2031 году достигнет 29,1%, говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно приведенной в докладе статистике, госдолг РФ прогнозируется в нынешнем году на уровне 19,1% ВВП. Предполагается, что в последующие годы этот показатель ежегодно будет увеличиваться примерно на 2 процентных пункта и в итоге достигнет уровня 29,1% в 2031 году.
В октябрьском докладе МВФ прогнозировал общий госдолг РФ (федеральный + региональный) по итогам 2026 года на уровне 24,8% ВВП, а к 2030 году - рост до отметки 32,8% ВВП.
Госдолг России по итогам 2025 года составил 35,1 триллиона рублей, или 16,5% ВВП. По оценкам Минфина, в 2026 году уровень госдолга России составит 18,6% от ВВП, а в 2028 году достигнет 19,8%. Как неоднократно заявлял глава Минфина РФ Антон Силуанов, госдолг России не должен превышать 20% ВВП.
16:15
 
РОССИЯМировая экономикаРФАнтон СилуановМВФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала