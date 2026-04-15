МВФ спрогнозировал резкий рост госдолга Украины

Госдолг Украины в 2026 году взлетит до 122,6% ВВП с дальнейшим повышением до 137,1% в 2027 году, следует из опубликованного в среду доклада Международного... | 15.04.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Госдолг Украины в 2026 году взлетит до 122,6% ВВП с дальнейшим повышением до 137,1% в 2027 году, следует из опубликованного в среду доклада Международного валютного фонда (МВФ). Согласно данным организации, прогнозируемая задолженность Киева составит 122,6% ВВП в этом году, а в следующем году показатель вырастет до 137,1%. Это будет продолжением тренда, начатого в 2025 году, когда украинский государственный долг резко повысился с 89,7% от ВВП до 108,7%. Одновременно с этим уровень государственных доходов на Украине в 2026 и 2027 годах сократится до 43,8% и 41,7% от ВВП соответственно. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 51,2%. Минфин Украины в феврале сообщал, что на конец 2025 года госдолг страны составлял 213,3 миллиарда долларов, увеличившись за год почти на 30%. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.

