https://1prime.ru/20260415/mvf-869186781.html
МВФ спрогнозировал резкий рост госдолга Украины
2026-04-15T16:59+0300
мировая экономика
финансы
украина
киев
мвф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Госдолг Украины в 2026 году взлетит до 122,6% ВВП с дальнейшим повышением до 137,1% в 2027 году, следует из опубликованного в среду доклада Международного валютного фонда (МВФ). Согласно данным организации, прогнозируемая задолженность Киева составит 122,6% ВВП в этом году, а в следующем году показатель вырастет до 137,1%. Это будет продолжением тренда, начатого в 2025 году, когда украинский государственный долг резко повысился с 89,7% от ВВП до 108,7%. Одновременно с этим уровень государственных доходов на Украине в 2026 и 2027 годах сократится до 43,8% и 41,7% от ВВП соответственно. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 51,2%. Минфин Украины в феврале сообщал, что на конец 2025 года госдолг страны составлял 213,3 миллиарда долларов, увеличившись за год почти на 30%. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МВФ: госдолг Украины в 2026 г взлетит до 122,6% ВВП