В Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки "бумажного НДС"
В Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки "бумажного НДС" - 15.04.2026, ПРАЙМ
В Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки "бумажного НДС"
ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы лиц, организовавшей в московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС". | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T10:40+0300
2026-04-15T10:40+0300
2026-04-15T10:40+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы лиц, организовавшей в московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС". Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, из-за этой преступной группы бюджет РФ не получил более триллиона рублей налогов. Она добавила, что возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). "Пресечена деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС", состоявшую из более чем 4800 транзитных организаций и сформировавшую фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики". - говорится в сообщении ведомства. Преступная деятельность выявлена в ходе совместной работы ФСБ, Генпрокуратуры, ФНС, СК и МВД России.
россия, рф, фсб, ск рф, фнс россии
Мошенничество, РОССИЯ, РФ, ФСБ, СК РФ, ФНС России
В Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки "бумажного НДС"
ФСБ пресекла деятельность крупнейшей площадки "бумажного НДС" в Москве