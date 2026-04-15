В Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки "бумажного НДС" - 15.04.2026, ПРАЙМ
Мошенничество
В Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки "бумажного НДС"
https://1prime.ru/20260409/moshenniki-869026546.html
10:40 15.04.2026
 
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы лиц, организовавшей в московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС".
Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, из-за этой преступной группы бюджет РФ не получил более триллиона рублей налогов. Она добавила, что возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
"Пресечена деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС", состоявшую из более чем 4800 транзитных организаций и сформировавшую фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики". - говорится в сообщении ведомства.
Преступная деятельность выявлена в ходе совместной работы ФСБ, Генпрокуратуры, ФНС, СК и МВД России.
Полицейский автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей
9 апреля, 09:53
 
