Новак поручил подготовить стратегии развития отечественного автопрома
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить стратегии развития российского автопрома, сообщила пресс-служба кабмина России.
2026-04-15T22:50+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить стратегии развития российского автопрома, сообщила пресс-служба кабмина России. Новак в среду провел совещание по отдельным отраслям экономики. "Необходимо представить стратегии развития отечественного автопрома, что позволит выработать меры поддержки наиболее эффективных производителей и участников рынка, а также обеспечить оперативное реагирование на возникающие вызовы", - говорится в сообщении по итогам совещания. Отмечается, что Минпромторг в рамках совещания представил доклад о текущем положении дел в секторе автомобилестроения. Так, по итогам 2025 года на внутреннем рынке реализовано порядка 1,5 миллиона автомобилей, а доля отечественной техники выросла на 11% по сравнению с 2024 годом и составила 56%. "Были рассмотрены вопросы баланса спроса и предложения, наличия свободных производственных мощностей, динамики импорта автомобильной продукции", - добавили в правительстве. Новак также дал поручение профильным ведомствам проанализировать строительную отрасль с учетом взаимосвязи со смежными секторами экономики, а также динамики в самой отрасли.
