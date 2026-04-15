"Новатэк" в I квартале увеличил добычу газа на 3,1%

"Новатэк" в I квартале увеличил добычу газа на 3,1% - 15.04.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" в I квартале увеличил добычу газа на 3,1%

"Новатэк" в первом квартале 2026 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 22,03... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T16:06+0300

2026-04-15T16:06+0300

2026-04-15T16:06+0300

газ

новатэк

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" в первом квартале 2026 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 22,03 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 4,2%, до 3,62 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. Объем переработки деэтанизированного газового конденсата снизился на 0,5% и составил 3,4 миллиона тонн. Объем переработки стабильного газового конденсата снизился на 5,8% и составил 2 миллиона тонн.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

газ, новатэк