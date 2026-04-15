Минфин не ожидает значительного размещения ОФЗ с плавающим купоном

Минфин не ожидает значительного размещения ОФЗ с плавающим купоном - 15.04.2026, ПРАЙМ

Минфин не ожидает значительного размещения ОФЗ с плавающим купоном

Ожидать от Минфина в этом году значительного размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающим купоном ("флоатеров") не стоит, сказал директор... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T11:13+0300

2026-04-15T11:13+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ожидать от Минфина в этом году значительного размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающим купоном ("флоатеров") не стоит, сказал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов на конференции "Горизонты будущего: вызовы 2026 года для рынков капитала и возможности для инвесторов". "Мы прошли прошлый год, несмотря на размещение флоатера, со снижением доли этих инструментов в портфеле. То есть, по итогам года их было 38%, сейчас уже 35%. Надеюсь, что мы в ближайшем будущем вернемся в комфортный диапазон 25-30%, который мы себе держим как внутренний ориентир по доле таких инструментов в портфеле", - сказал он. "Поэтому, наверное, ожидать какого-то значительного размещения флоатеров от нас не стоит. Возможно, мы их будем предлагать в рамках поддержания общей ликвидности этого инструмента", - продолжил он.

https://1prime.ru/20260414/minfin-869157070.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, минфин