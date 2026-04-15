Основатель Macondo: цены на кофе упадут к лету - 15.04.2026, ПРАЙМ
Основатель Macondo: цены на кофе упадут к лету
05:50 15.04.2026
 
Основатель Macondo: цены на кофе упадут к лету

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Цены на кофе упадут к лету, поделился прогнозом с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"Ожидаю, что к лету цена кофе значительно снизится", - сказал он.
Хилон отметил, что пик цен на кофе уже остался в прошлом и за последние два месяца стоимость кофе на бирже сильно упала.
"Рассчитываем, что эта тенденция сохранится", - подчеркнул собеседник агентства.
 
