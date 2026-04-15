Основатель Macondo: цены на кофе упадут к лету

Основатель Macondo: цены на кофе упадут к лету - 15.04.2026, ПРАЙМ

Основатель Macondo: цены на кофе упадут к лету

Цены на кофе упадут к лету, поделился прогнозом с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T05:50+0300

2026-04-15T05:50+0300

2026-04-15T05:50+0300

бизнес

санкт-петербург

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Цены на кофе упадут к лету, поделился прогнозом с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. "Ожидаю, что к лету цена кофе значительно снизится", - сказал он. Хилон отметил, что пик цен на кофе уже остался в прошлом и за последние два месяца стоимость кофе на бирже сильно упала. "Рассчитываем, что эта тенденция сохранится", - подчеркнул собеседник агентства.

санкт-петербург

бизнес, санкт-петербург