В МЭР предложили запустить допрейсы на популярные направления отдыха
2026-04-15T09:35+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития предложило Минтрансу и Росавиации запустить дополнительные рейсы на популярные направления с учетом высвободившихся мощностей из-за закрытия полетов на Ближний Восток, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Выступая на правительственной комиссии по развитию туризма, Решетников рассказал, что ведомство совместно с туристическими агрегаторами проанализировало спрос на популярные направления, между которыми нет прямого авиасообщения или имеется полная загрузка. "Предложили Минтрансу и Росавиации посмотреть и по возможности туда запустить дополнительные рейсы, с учетом особенно закрытия полетов на Ближний Восток у нас определенные емкости, я думаю, высвободились на какой-то период. Важно их эффективно использовать, коллеги об этом доложат", - сказал Решетников. Росавиация ввела ограничения на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства Ирана и Израиля после эскалации конфликта в конце февраля. Ограничения неоднократно продлевались.
https://1prime.ru/20260413/otpusk-869119703.html
