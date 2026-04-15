В МЭР предложили запустить допрейсы на популярные направления отдыха

2026-04-15T09:35+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития предложило Минтрансу и Росавиации запустить дополнительные рейсы на популярные направления с учетом высвободившихся мощностей из-за закрытия полетов на Ближний Восток, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Выступая на правительственной комиссии по развитию туризма, Решетников рассказал, что ведомство совместно с туристическими агрегаторами проанализировало спрос на популярные направления, между которыми нет прямого авиасообщения или имеется полная загрузка. "Предложили Минтрансу и Росавиации посмотреть и по возможности туда запустить дополнительные рейсы, с учетом особенно закрытия полетов на Ближний Восток у нас определенные емкости, я думаю, высвободились на какой-то период. Важно их эффективно использовать, коллеги об этом доложат", - сказал Решетников. Росавиация ввела ограничения на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства Ирана и Израиля после эскалации конфликта в конце февраля. Ограничения неоднократно продлевались.

