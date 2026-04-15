https://1prime.ru/20260415/pakistan-869194398.html

Пакистан рассматривает закупку СПГ на спотовом рынке, пишет Reuters - 15.04.2026, ПРАЙМ

Пакистан рассматривает покупку сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке на фоне перебоев поставок, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке

газ

пакистан

сша

ближний восток

socar

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75162/29/751622903_0:45:601:383_1920x0_80_0_0_a4a9ed08cb3eda9f6bccaaddfff7d49f.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Пакистан рассматривает покупку сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке на фоне перебоев поставок, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики страны Али Первеза Малика. "Пакистан рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа на спотовом рынке для компенсации перебоев в поставках.., однако предпочел бы заключать межправительственные соглашения, чтобы избежать необходимости платить высокие надбавки", - пишет агентство. Как указывает Рейтер, объявление Катаром в марте форс-мажора на поставки СПГ вынудило Пакистан осуществлять дорогостоящие спотовые закупки или искать альтернативные виды топлива в преддверии летнего пика спроса. Как отметил Малик, решение о закупках будет зависеть от того, будут ли цены приемлемыми для энергетического сектора, в том числе в рамках существующих межправительственных соглашений с азербайджанской SOCAR, добавляет Рейтер. Пакистан импортирует почти всю свою нефть, большую часть через Ормузский пролив, отмечает агентство, и по-прежнему уязвим к сбоям в поставках, несмотря на сокращение зависимости от СПГ в последние годы, поскольку газ необходим для удовлетворения летнего пика спроса на электроэнергию в стране. По словам министра, Пакистан начал коммерческую добычу на своей самой высокопроизводительной нефтегазовой скважине, укрепив тем самым внутреннее снабжение. "У нас есть механизмы для удовлетворения потребностей населения и промышленности", - сказал Малик агентству, добавив, что перебои с поставками газа не привели к серьезным ограничениям. Министр энергетики также предупредил, что длительная нехватка топлива может поставить под угрозу продовольственную безопасность Пакистана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

пакистан

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

