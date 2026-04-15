Парагвай заинтересован в поставках инсулина из России
Парагвай заинтересован в поставках инсулина из России, сообщила журналистам специалист торгпредства РФ Илона Анисимова. | 15.04.2026, ПРАЙМ
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр - ПРАЙМ. Парагвай заинтересован в поставках инсулина из России, сообщила журналистам специалист торгпредства РФ Илона Анисимова.
Она напомнила, что ранее компания "Герофарм" поставила препарат для людей, больных диабетом. По ее словам, эта продукция отвечает самым высоким требованиям.
"Дальше у парагвайцев распространяются планы на инсулины. Это уже лекарства, имеющие большое социальное значение. Это уже другой этап. Такие поставки уже будут производиться по запросам конкретных медицинских организаций", - сказала Анисимова.
Во вторник в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового клуба России и Аргентины, посвященное перспективам сотрудничества России со странами южноамериканского торгового объединения Меркосур.
Компания "Герофарм" в прошлом году зарегистрировала в Парагвае препарат Семавик, предназначенный для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения.
