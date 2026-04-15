Пентагон намерен увеличить финансирование производства дронов в 242 раза - 15.04.2026, ПРАЙМ
Новое военное подразделение Пентагона, отвечающее за разработку и производство боевых беспилотников, запросило 54,6 миллиарда долларов на 2027 финансовый год,... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T04:28+0300
Пентагон хочет потратить 54,6 миллиарда долларов на производство боевых дронов
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Новое военное подразделение Пентагона, отвечающее за разработку и производство боевых беспилотников, запросило 54,6 миллиарда долларов на 2027 финансовый год, что в 242 раза больше текущего показателя, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы.
Группа автономных боевых систем (DAWG) создана в августе 2025 года на основании закона One Big Beautiful Bill Act. Подразделение отвечает за ускоренное производство одноразовых ударных беспилотников с минимальным участием оператора.
Как выяснило РИА Новости, финансирование группы вырастет с 225 миллионов долларов в текущем году до 54,6 миллиарда в 2027-м. При этом 53,6 миллиарда из этой суммы составляют обязательные ассигнования, которые не проходят через стандартный бюджетный процесс, что позволяет резко ускорить развертывание автономных систем.
Расходы DAWG станут главным драйвером роста всего исследовательского бюджета Пентагона: общие затраты на разработки и испытания вырастут на 63%, с 210,4 до 343,7 миллиарда долларов. На долю новой группы придется около 41% всего прироста этих расходов.