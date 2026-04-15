Песков ответил на вопрос о возможном введении ответственности за VPN - 15.04.2026, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о возможном введении ответственности за VPN
Песков ответил на вопрос о возможном введении ответственности за VPN
Песков ответил на вопрос о возможном введении ответственности за VPN

Песков не располагает информацией о планах ввести ответственность за VPN

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о планах по введению ответственности за использование VPN, и сейчас никаких запретов на этот счет нет.
"Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование (VPN - ред.) не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли в ближайшее время дополнительное введение ограничений по использованию VPN.
