Песков ответил на вопрос о возможном введении ответственности за VPN

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о планах по введению ответственности за использование VPN, и сейчас никаких

2026-04-15T12:29+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о планах по введению ответственности за использование VPN, и сейчас никаких запретов на этот счет нет. "Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование (VPN - ред.) не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли в ближайшее время дополнительное введение ограничений по использованию VPN.

https://1prime.ru/20260414/operatory-869163619.html

