Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о точных сроках Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T12:37+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о точных сроках Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай - наш привилегированный стратегический партнер. Визит, контакты на высшем уровне готовятся, мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках визита. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил главу России Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году. В феврале Песков сообщал, что Россия и Китай в этом году продолжат регулярный обмен визитами на высшем уровне.

