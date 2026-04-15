Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай - 15.04.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай - 15.04.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай
Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о точных сроках Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T12:37+0300
2026-04-15T12:37+0300
политика
россия
мировая экономика
китай
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о точных сроках Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай - наш привилегированный стратегический партнер. Визит, контакты на высшем уровне готовятся, мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках визита. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил главу России Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году. В феврале Песков сообщал, что Россия и Китай в этом году продолжат регулярный обмен визитами на высшем уровне.
китай
россия, мировая экономика, китай, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
12:37 15.04.2026
 
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай

Песков: визит Путина в Китай готовится, о точных сроках Кремль сообщит

Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о точных сроках Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай - наш привилегированный стратегический партнер. Визит, контакты на высшем уровне готовятся, мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках визита.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил главу России Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году.
В феврале Песков сообщал, что Россия и Китай в этом году продолжат регулярный обмен визитами на высшем уровне.
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙВладимир ПутинДмитрий ПесковСи Цзиньпин
 
 
