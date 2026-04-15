"Какой позор!" Поляки обозлились на Украину после происшествия во Львове - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/polsha-869173633.html
"Какой позор!" Поляки обозлились на Украину после происшествия во Львове
Администрация Львова обманула польскую фирму на сумму в 35 миллионов евро, в ответ на что Варшава предпочла хранить постыдное молчание, заявила депутат... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T07:47+0300
польша
украина
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Администрация Львова обманула польскую фирму на сумму в 35 миллионов евро, в ответ на что Варшава предпочла хранить постыдное молчание, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X."Польская компания была вышвырнута из инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ за 35 миллионов евро. Ситуация настолько невероятно позорная, что на язык просятся самые резкие слова. Польская компания Control Process реализовала почти весь проект и выиграла 7 арбитражей против города Львов, а несмотря на это украинцы разорвали контракт и не выплатили деньги! &lt;…&gt; Реакция польского правительства? Ну, угадывайте... Наши власти вместо того, чтобы помочь пострадавшей польской компании, молчат и оставляют ее на произвол судьбы!" — написала политик.Она подчеркнула, что этот случай во Львове иллюстрирует пренебрежение властей Польши к своим гражданам и заставляет поляков испытывать стыд."Какой позор! Опять польское правительство предпочитает не ссориться с украинскими политиками, чем вмешаться в защиту польских интересов. Эта подхалимская позиция уже просто отвратительна. &lt;…&gt; За наши никудышные псевдоэлиты мне иногда так невообразимо стыдно, что даже трудно выразить. Это недопустимо, чтобы наших соотечественников так не уважали, а всю нашу родину унижали даже в таких делах. Нами управляют люди с менталитетом подстилок", — подытожила евродепутат.Ранее источник РИА Новости сообщил о растущих негативных настроениях относительно масштабов финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине.
https://1prime.ru/20260415/zelenskiy-869173192.html
https://1prime.ru/20260406/ukraina-868964250.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, общество , мировая экономика
ПОЛЬША, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика
07:47 15.04.2026
 
"Какой позор!" Поляки обозлились на Украину после происшествия во Львове

Депутат ЕП Зайончковская-Герник: власти Львова обманули поляков на 35 млн евро

Варшава, Польша. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
"Как можно быстрее". В Польше обратились с резким призывом к Украине
6 апреля, 23:23
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала