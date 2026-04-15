https://1prime.ru/20260415/polsha-869173633.html

"Какой позор!" Поляки обозлились на Украину после происшествия во Львове

"Какой позор!" Поляки обозлились на Украину после происшествия во Львове - 15.04.2026, ПРАЙМ

"Какой позор!" Поляки обозлились на Украину после происшествия во Львове

Администрация Львова обманула польскую фирму на сумму в 35 миллионов евро, в ответ на что Варшава предпочла хранить постыдное молчание, заявила депутат... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T07:47+0300

2026-04-15T07:47+0300

2026-04-15T07:47+0300

польша

украина

общество

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Администрация Львова обманула польскую фирму на сумму в 35 миллионов евро, в ответ на что Варшава предпочла хранить постыдное молчание, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X."Польская компания была вышвырнута из инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ за 35 миллионов евро. Ситуация настолько невероятно позорная, что на язык просятся самые резкие слова. Польская компания Control Process реализовала почти весь проект и выиграла 7 арбитражей против города Львов, а несмотря на это украинцы разорвали контракт и не выплатили деньги! <…> Реакция польского правительства? Ну, угадывайте... Наши власти вместо того, чтобы помочь пострадавшей польской компании, молчат и оставляют ее на произвол судьбы!" — написала политик.Она подчеркнула, что этот случай во Львове иллюстрирует пренебрежение властей Польши к своим гражданам и заставляет поляков испытывать стыд."Какой позор! Опять польское правительство предпочитает не ссориться с украинскими политиками, чем вмешаться в защиту польских интересов. Эта подхалимская позиция уже просто отвратительна. <…> За наши никудышные псевдоэлиты мне иногда так невообразимо стыдно, что даже трудно выразить. Это недопустимо, чтобы наших соотечественников так не уважали, а всю нашу родину унижали даже в таких делах. Нами управляют люди с менталитетом подстилок", — подытожила евродепутат.Ранее источник РИА Новости сообщил о растущих негативных настроениях относительно масштабов финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине.

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, общество , мировая экономика