Назван первый признак скорой поломки автомобиля

2026-04-15T06:48+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Первый признак скорой поломки автомобиля - звуки стука, щелчков, цоканья, свиста или скрежета, предупредил шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев. "Нарастающий вместе с оборотами стук двигателя - самый страшный звук, который может услышать водитель, он указывает на проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье говорит о нехватке масла в гидрокомпенсаторах, а свист - об износе ремней вспомогательных агрегатов", - рассказал Бахарев изданию "Лента.ру". Кроме того, эксперт рассказал, что вторым признаком проблем с двигателем является цвет выхлопных газов. По его словам, черный дым означает переобогащенную смесь или попадание масла в цилиндры, синий дым прямо указывает на износ поршневой группы и масло в камере сгорания, белый густой дым с запахом ацетона - признак того, что в цилиндры попадает антифриз.

