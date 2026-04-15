https://1prime.ru/20260415/priznak-869172374.html
Назван первый признак скорой поломки автомобиля
2026-04-15T06:48+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869172374.jpg?1776228631
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Первый признак скорой поломки автомобиля - звуки стука, щелчков, цоканья, свиста или скрежета, предупредил шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев. "Нарастающий вместе с оборотами стук двигателя - самый страшный звук, который может услышать водитель, он указывает на проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье говорит о нехватке масла в гидрокомпенсаторах, а свист - об износе ремней вспомогательных агрегатов", - рассказал Бахарев изданию "Лента.ру". Кроме того, эксперт рассказал, что вторым признаком проблем с двигателем является цвет выхлопных газов. По его словам, черный дым означает переобогащенную смесь или попадание масла в цилиндры, синий дым прямо указывает на износ поршневой группы и масло в камере сгорания, белый густой дым с запахом ацетона - признак того, что в цилиндры попадает антифриз.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
