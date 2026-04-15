Назван первый признак скорой поломки автомобиля - 15.04.2026, ПРАЙМ
Назван первый признак скорой поломки автомобиля
Назван первый признак скорой поломки автомобиля - 15.04.2026, ПРАЙМ
Назван первый признак скорой поломки автомобиля
Первый признак скорой поломки автомобиля - звуки стука, щелчков, цоканья, свиста или скрежета, предупредил шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев.
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Первый признак скорой поломки автомобиля - звуки стука, щелчков, цоканья, свиста или скрежета, предупредил шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев. "Нарастающий вместе с оборотами стук двигателя - самый страшный звук, который может услышать водитель, он указывает на проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье говорит о нехватке масла в гидрокомпенсаторах, а свист - об износе ремней вспомогательных агрегатов", - рассказал Бахарев изданию "Лента.ру". Кроме того, эксперт рассказал, что вторым признаком проблем с двигателем является цвет выхлопных газов. По его словам, черный дым означает переобогащенную смесь или попадание масла в цилиндры, синий дым прямо указывает на износ поршневой группы и масло в камере сгорания, белый густой дым с запахом ацетона - признак того, что в цилиндры попадает антифриз.
бизнес, общество
Бизнес, Общество
06:48 15.04.2026 (обновлено: 07:50 15.04.2026)
 
Назван первый признак скорой поломки автомобиля

Бахарев назвал стук, щелчки и скрежет первым признаком скорой поломки автомобиля

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Первый признак скорой поломки автомобиля - звуки стука, щелчков, цоканья, свиста или скрежета, предупредил шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев.
"Нарастающий вместе с оборотами стук двигателя - самый страшный звук, который может услышать водитель, он указывает на проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье говорит о нехватке масла в гидрокомпенсаторах, а свист - об износе ремней вспомогательных агрегатов", - рассказал Бахарев изданию "Лента.ру".
Кроме того, эксперт рассказал, что вторым признаком проблем с двигателем является цвет выхлопных газов. По его словам, черный дым означает переобогащенную смесь или попадание масла в цилиндры, синий дым прямо указывает на износ поршневой группы и масло в камере сгорания, белый густой дым с запахом ацетона - признак того, что в цилиндры попадает антифриз.
 
