Путин собрал совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.В нем принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин. Также в совещании участвуют министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев, председатель ПСБ Петр Фрадков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин."Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального Банка России", - сказал Путин во время совещания.Он поручил также представить предложения по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив и на улучшение структур занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, в которых формируется высокая добавленная стоимостьПредыдущее совещание по экономическим вопросам президент провел во второй половине марта. Тогда речь шла о ситуации в отечественной экономике и в системе государственных финансов. Кроме того, участники обсудили актуальные тенденции на глобальных рынках, их влияние на российский бизнес и экономику в целом.Путин в ходе совещания отмечал ожидаемо низкую динамику макропоказателей в январе. Он подчеркнул важность возвращения на траекторию устойчивого экономического роста с замедлением инфляции и сохранением стабильности на рынке труда. Кроме того, президент обратил внимание на задачу менять структуру занятости и добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли.

https://1prime.ru/20260415/ekonomika-869176939.html

