Путин оценил уровень безработицы в России

Уровень безработицы в России продолжает держаться на низком уровне, сейчас составляет 2,1%, заявил президент РФ Владимир Путин.

2026-04-15T14:46+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России продолжает держаться на низком уровне, сейчас составляет 2,1%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уровень безработицы, даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Сейчас безработица составляет 2,1%", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

