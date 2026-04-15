Путин оценил уровень безработицы в России
Уровень безработицы в России продолжает держаться на низком уровне, сейчас составляет 2,1%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России продолжает держаться на низком уровне, сейчас составляет 2,1%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уровень безработицы, даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Сейчас безработица составляет 2,1%", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
Путин: безработица в России сейчас составляет 2,1 процента
