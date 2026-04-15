https://1prime.ru/20260415/putin-869182542.html
Путин оценил снижение ВВП
ВВП России снижается два месяца подряд, за январь-февраль совокупно на 1,8%, заявил президент России Владимир Путин. | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T15:12+0300
экономика
россия
финансы
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42de207845e8ae8acf90ae1e3882dce0.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ВВП России снижается два месяца подряд, за январь-февраль совокупно на 1,8%, заявил президент России Владимир Путин."Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.По данным Росстата, экономика России по итогам 2025 года показала рост на 1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году ВВП страны увеличится на 1,3%. Однако в конце марта министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что рост экономики по итогам нынешнего года будет ниже этой оценки.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcda57af4476915ca191af668bc90da0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
