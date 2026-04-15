Путин оценил снижение ВВП - 15.04.2026, ПРАЙМ
Путин оценил снижение ВВП
2026-04-15T14:43+0300
2026-04-15T15:12+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ВВП России снижается два месяца подряд, за январь-февраль совокупно на 1,8%, заявил президент России Владимир Путин."Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.По данным Росстата, экономика России по итогам 2025 года показала рост на 1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году ВВП страны увеличится на 1,3%. Однако в конце марта министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что рост экономики по итогам нынешнего года будет ниже этой оценки.
Путин: ВВП России за два месяца сократился на 1,8 процента

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ВВП России снижается два месяца подряд, за январь-февраль совокупно на 1,8%, заявил президент России Владимир Путин.
"Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
По данным Росстата, экономика России по итогам 2025 года показала рост на 1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году ВВП страны увеличится на 1,3%. Однако в конце марта министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что рост экономики по итогам нынешнего года будет ниже этой оценки.
В ЦЭМИ оценили устойчивость российской экономики
10:49
 
