Правительство подготовило меры по сбалансированности бюджета, сообщил Путин

Правительство подготовило меры по сохранению сбалансированности российского бюджета на фоне внешних колебаний, заявил президент России Владимир Путин. | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T14:57+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Правительство подготовило меры по сохранению сбалансированности российского бюджета на фоне внешних колебаний, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в среду собрал совещание по экономическим вопросам. "Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках. Мы это внимательно с вами отслеживаем и видим, что происходит. Правительство подготовило соответствующие меры, и сегодня мы их обсудим", - сказал Путин.

