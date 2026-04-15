Правительство подготовило меры по сбалансированности бюджета, сообщил Путин
2026-04-15T14:57+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Правительство подготовило меры по сохранению сбалансированности российского бюджета на фоне внешних колебаний, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в среду собрал совещание по экономическим вопросам. "Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках. Мы это внимательно с вами отслеживаем и видим, что происходит. Правительство подготовило соответствующие меры, и сегодня мы их обсудим", - сказал Путин.
Путин: правительство подготовило меры по сохранению сбалансированности бюджета