Рынок труда в России меняется, заявил Путин

Российский рынок труда меняется, развитие сейчас получают гибкие платформенные виды занятости, заявил президент РФ Владимир Путин.

2026-04-15T14:59+0300

владимир путин

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок труда меняется, развитие сейчас получают гибкие платформенные виды занятости, заявил президент РФ Владимир Путин."Наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие платформенные виды занятости. Эти и другие задачи отражены в плане структурных изменений в российской экономике", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства напомнил, что соответствующий план был разработан в прошлом году, правительство уже приступило к его выполнению."Сегодня обсудим, как реализуется этот план, что в нём, может быть, нужно уточнить, добавить, дополнить или усилить, исходя из реальной картины, складывающейся на данный момент времени", - добавил он.

