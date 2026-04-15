https://1prime.ru/20260415/putin-869183572.html
Динамика обрабатывающей промышленности ушла в минус, заявил Путин
Динамика обрабатывающей промышленности ушла в минус, заявил Путин - 15.04.2026, ПРАЙМ
Динамика обрабатывающей промышленности ушла в минус, заявил Путин
Динамика обрабатывающей отрасли РФ и промроизводства в целом, а также строительства ушла в минус, заявил президент России Владимир Путин. | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T15:03+0300
2026-04-15T15:03+0300
2026-04-15T15:03+0300
экономика
промышленность
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Динамика обрабатывающей отрасли РФ и промроизводства в целом, а также строительства ушла в минус, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. "В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное системно значимое направление, как строительство", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://1prime.ru/20260415/putin-869182671.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, рф, владимир путин
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Динамика обрабатывающей промышленности ушла в минус, заявил Путин
Путин: динамика обрабатывающей отрасли РФ и строительства ушла в минус