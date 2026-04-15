Путин назвал причины снижения ВВП

Путин назвал причины снижения ВВП - 15.04.2026, ПРАЙМ

Путин назвал причины снижения ВВП

Среди причин снижения ВВП России с начала года присутствуют календарные и погодные факторы, однако очевидно, что не только эти объективные обстоятельства... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T15:04+0300

2026-04-15T15:04+0300

2026-04-15T15:04+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Среди причин снижения ВВП России с начала года присутствуют календарные и погодные факторы, однако очевидно, что не только эти объективные обстоятельства определяют инвестиционную активность в стране, заявил президент Владимир Путин. Ранее в среду на совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что два месяца подряд российский ВВП снижается, в целом за январь-февраль сократился на 1,8%. "Среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы. Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году. В феврале на один рабочий день меньше. Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране", - продолжил Путин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

