Технический дефолт в первом квартале допустили 11 российских эмитентов

2026-04-15T00:36+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Технический дефолт на рынке облигаций и цифровых финансовых активов (ЦФА) в первом квартале 2026 года допустили 11 российских эмитентов, говорится в обзоре "Эксперт РА", который имеется в распоряжении РИА Новости. "По итогам 2025 года с учетом ЦФА первичный технический дефолт/дефолт допустили 35 компаний, что в три раза превышает показатель 2024 года. После истечения срока технического дефолта не смогли исполнить обязательства 14 эмитентов облигаций и 10 эмитентов ЦФА, тогда как годом ранее таких эмитентов было четыре. В первом квартале 2026 года статистику первичных технических дефолтов/дефолтов с учетом ЦФА пополнили 11 эмитентов, из них четыре допустили дефолт", - говорится в обзоре рейтингового агентства. Если в 2024 году большинство случаев было связано с корпоративными рисками и регуляторным воздействием, то в 2025 году и первом квартале 2026 года ключевым фактором стала реализация финансовых рисков, отмечают аналитики. Существенная часть компаний не смогла исполнить обязательства из-за задержек платежей со стороны контрагентов, а также из-за ограниченного доступа к заемному финансированию вследствие низкой кредитоспособности. "Несмотря на рост количества дефолтов за последний год, в масштабах всего рынка объем облигаций компаний, допустивших дефолт, находится на невысоком уровне. По расчетам агентства "Эксперт РА" доля облигаций эмитентов, допустивших дефолт в 2025 году, не превышает 0,5% от общего объема облигационного рынка", - говорится в обзоре. "У всех эмитентов, которые в итоге ушли в дефолт, рейтинг был "BBB" и ниже или вовсе отсутствовал. Это подтверждает уязвимость компаний из рискованных рейтинговых категорий к меняющимся макроэкономическим условиям. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, начавшееся в июле 2025 года, не приводит к линейному снижению стоимости обслуживания долга компаний, поскольку значительная часть займов была привлечена ранее по высоким ставкам", - отметили аналитики агентства.

