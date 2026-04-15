Минэкономики назвало популярные направления среди российских туристов
Минэкономики назвало популярные направления среди российских туристов - 15.04.2026, ПРАЙМ
Минэкономики назвало популярные направления среди российских туристов
Традиционно популярным направлением в РФ среди российских туристов остается юг, кроме того, двукратный рост бронирований показывает Забайкальский край,... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T10:00+0300
2026-04-15T10:00+0300
2026-04-15T10:00+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Традиционно популярным направлением в РФ среди российских туристов остается юг, кроме того, двукратный рост бронирований показывает Забайкальский край, Новосибирская область – в 1,8 раза, Кировская - в 1,5 раза, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Традиционно популярном направлением у нас остается юг. По приросту бронирования видим, что спрос здесь восстанавливается. Республика Крым показала темпы прироста 30%, Краснодарский край - 22%", - сказал Решетников в рамках заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. "Среди других направлений, где отмечаем высокий рост, отмечу Забайкальский край рост - в 2 раза, Новосибирская область - в 1,8 раза, Кировская область - в 1,5 раза", - добавил он. Также Решетников подчеркнул, что Калининградская область отмечает 80-летие в этом году, что является стимулом для привлечения туристов в регион.
рф
краснодарский край
кировская область
туризм, бизнес, россия, рф, краснодарский край, кировская область, максим решетников
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Краснодарский край, Кировская область, Максим Решетников
Минэкономики назвало популярные направления среди российских туристов
Решетников: популярным направлением среди российских туристов остается юг