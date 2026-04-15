Минэкономики назвало популярные направления среди российских туристов

2026-04-15T10:00+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Традиционно популярным направлением в РФ среди российских туристов остается юг, кроме того, двукратный рост бронирований показывает Забайкальский край, Новосибирская область – в 1,8 раза, Кировская - в 1,5 раза, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Традиционно популярном направлением у нас остается юг. По приросту бронирования видим, что спрос здесь восстанавливается. Республика Крым показала темпы прироста 30%, Краснодарский край - 22%", - сказал Решетников в рамках заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. "Среди других направлений, где отмечаем высокий рост, отмечу Забайкальский край рост - в 2 раза, Новосибирская область - в 1,8 раза, Кировская область - в 1,5 раза", - добавил он. Также Решетников подчеркнул, что Калининградская область отмечает 80-летие в этом году, что является стимулом для привлечения туристов в регион.

