https://1prime.ru/20260415/rosalkogoltabakkontrol-869174898.html

В России снизились продажи слабоалкогольной продукции

Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-марте 2026 года упали на 58,3% - до 204,9 тысячи декалитров по сравнению с аналогичным периодом в 2025...

2026-04-15T08:41+0300

экономика

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d586bdf9c9038dc2f20cf8eef71d97e9.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-марте 2026 года упали на 58,3% - до 204,9 тысячи декалитров по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году, тогда как продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 14,8%, составив 4,858 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Помимо этого, продажи плодовой алкогольной продукции упали на 41,4% - до 467,4 тысячи декалитров, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 27,8% - до 48,3 тысячи декалитров и ликерные вин - на 7,2%, до 247,4 тысячи декалитров. Также снизились продажи коньяка и других спиртных напитков на 1,9% и 0,3%, до 3,041 миллиона декалитров и 3,358 миллиона декалитров соответственно. При этом продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом выросли на 6,4% - до 410,3 тысячи декалитров, игристого вина - на 4%, до 5,346 миллиона декалитров и водки - на 2%, до 17,393 миллиона декалитров. В целом продажи алкоголя без учета пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России в январе-марте упали на 0,2% - до 47,966 миллиона декалитров.

https://1prime.ru/20260404/protasov-868908359.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

