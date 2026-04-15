В России снизились продажи слабоалкогольной продукции
Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-марте 2026 года упали на 58,3% - до 204,9 тысячи декалитров по сравнению с аналогичным периодом в 2025... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T08:41+0300
Продажи слабоалкогольной продукции в России упали на 58,3 процента
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-марте 2026 года упали на 58,3% - до 204,9 тысячи декалитров по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году, тогда как продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 14,8%, составив 4,858 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Помимо этого, продажи плодовой алкогольной продукции упали на 41,4% - до 467,4 тысячи декалитров, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 27,8% - до 48,3 тысячи декалитров и ликерные вин - на 7,2%, до 247,4 тысячи декалитров.
Также снизились продажи коньяка и других спиртных напитков на 1,9% и 0,3%, до 3,041 миллиона декалитров и 3,358 миллиона декалитров соответственно.
При этом продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом выросли на 6,4% - до 410,3 тысячи декалитров, игристого вина - на 4%, до 5,346 миллиона декалитров и водки - на 2%, до 17,393 миллиона декалитров.
В целом продажи алкоголя без учета пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России в январе-марте упали на 0,2% - до 47,966 миллиона декалитров.
