https://1prime.ru/20260415/rosaviatsiya-869195322.html
Росавиация с 16 апреля разрешила вылеты в Израиль
Росавиация с 16 апреля разрешила вылеты в Израиль - 15.04.2026, ПРАЙМ
Росавиация разрешила авиакомпаниям РФ вылеты в Израиль с 07.00 до 01.00 мск с 16 апреля по 15 мая, сообщило ведомство. | 15.04.2026, ПРАЙМ
бизнес
израиль
рф
мид рф
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_bac0918144e0a02fc354ade155892d64.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Росавиация разрешила авиакомпаниям РФ вылеты в Израиль с 07.00 до 01.00 мск с 16 апреля по 15 мая, сообщило ведомство. "Росавиация обновила рекомендации (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля с учетом рекомендаций Минтранса и МИД России. В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 07:00 по 01:00 МСК (в ночные часы, с 01:00 по 07:00 МСК, запрещены)", - говорится в сообщении. Авиакомпании должны принимать решения о полетах в Израиль, основываясь на оценке рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО), добавили в Росавиации.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_78693bffb9f71bacdb7df9b1c938e7b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
