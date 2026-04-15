https://1prime.ru/20260415/rosaviatsiya-869195322.html

Росавиация с 16 апреля разрешила вылеты в Израиль

Росавиация разрешила авиакомпаниям РФ вылеты в Израиль с 07.00 до 01.00 мск с 16 апреля по 15 мая, сообщило ведомство. | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T23:52+0300

бизнес

израиль

рф

мид рф

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_bac0918144e0a02fc354ade155892d64.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Росавиация разрешила авиакомпаниям РФ вылеты в Израиль с 07.00 до 01.00 мск с 16 апреля по 15 мая, сообщило ведомство. "Росавиация обновила рекомендации (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля с учетом рекомендаций Минтранса и МИД России. В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 07:00 по 01:00 МСК (в ночные часы, с 01:00 по 07:00 МСК, запрещены)", - говорится в сообщении. Авиакомпании должны принимать решения о полетах в Израиль, основываясь на оценке рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО), добавили в Росавиации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

