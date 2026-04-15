Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/rosobrnadzor-869169205.html
Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году
Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году - 15.04.2026, ПРАЙМ
Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году
Рособрнадзор определил порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T02:34+0300
2026-04-15T02:34+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869169205.jpg?1776209640
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Рособрнадзор определил порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно рекомендациям, сдающие экзамен обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Личные вещи участники экзамена должны оставить в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя, следует из документа. Уточняется, что во время экзамена на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов может лежать гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, разрешенные материалы по предмету, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и перекус. При выходе из аудитории во время ЕГЭ экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности необходимо оставлять на рабочем столе. Выносить их или фотографировать запрещено. Как следует из документа, за нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена: соответствующий акт составят в двух экземплярах в штабе ППЭ. Первый выдадут участнику экзамена, а второй направят в Государственную экзаменационную комиссию. Если участник ЕГЭ получит неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных предметов - русскому языку или математике, он сможет повторно сдать экзамен по этому предмету в резервные сроки. Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Общество
02:34 15.04.2026
 
Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Рособрнадзор определил порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно рекомендациям, сдающие экзамен обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки.
Личные вещи участники экзамена должны оставить в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя, следует из документа.
Уточняется, что во время экзамена на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов может лежать гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, разрешенные материалы по предмету, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и перекус.
При выходе из аудитории во время ЕГЭ экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности необходимо оставлять на рабочем столе. Выносить их или фотографировать запрещено.
Как следует из документа, за нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена: соответствующий акт составят в двух экземплярах в штабе ППЭ. Первый выдадут участнику экзамена, а второй направят в Государственную экзаменационную комиссию.
Если участник ЕГЭ получит неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных предметов - русскому языку или математике, он сможет повторно сдать экзамен по этому предмету в резервные сроки.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
 
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала