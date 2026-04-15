https://1prime.ru/20260415/rosobrnadzor-869169205.html

Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор определил порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T02:34+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869169205.jpg?1776209640

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Рособрнадзор определил порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно рекомендациям, сдающие экзамен обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Личные вещи участники экзамена должны оставить в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя, следует из документа. Уточняется, что во время экзамена на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов может лежать гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, разрешенные материалы по предмету, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и перекус. При выходе из аудитории во время ЕГЭ экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности необходимо оставлять на рабочем столе. Выносить их или фотографировать запрещено. Как следует из документа, за нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена: соответствующий акт составят в двух экземплярах в штабе ППЭ. Первый выдадут участнику экзамена, а второй направят в Государственную экзаменационную комиссию. Если участник ЕГЭ получит неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных предметов - русскому языку или математике, он сможет повторно сдать экзамен по этому предмету в резервные сроки. Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

