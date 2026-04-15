Россия имеет большие перспективы сотрудничества со странами Меркосур
Россия имеет большие перспективы сотрудничества со странами Меркосур - 15.04.2026, ПРАЙМ
Россия имеет большие перспективы сотрудничества со странами Меркосур
Россия имеет большие перспективы сотрудничества со странами общего южноамериканского рынка Меркосур в энергетике и сельском хозяйстве, сообщил торгпред РФ в... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T02:52+0300
2026-04-15T02:52+0300
2026-04-15T02:52+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр - ПРАЙМ. Россия имеет большие перспективы сотрудничества со странами общего южноамериканского рынка Меркосур в энергетике и сельском хозяйстве, сообщил торгпред РФ в Аргентине Виталий Кондратенко.
"У России есть большие перспективы сотрудничества со странами Меркосур, в частности с Аргентиной, Парагваем и Уругваем. Эти страны обладают значительным потенциалом и инвестиционными возможностями. В особенности Парагвай, у которого есть благоприятный налоговый режим. Парагвай можно использовать как ворота на рынки Аргентины и Уругвая", - сказал он журналистам.
Кондратенко отметил, что хороший потенциал в расширении торгово-экономических связей и развитии совместных проектов есть в сфере энергетики, науки, технологий, сельского хозяйства и здравоохранения.
Во вторник в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового клуба России и Аргентины, посвященное перспективам сотрудничества России со странами южноамериканского торгового объединения Меркосур.
аргентина
парагвай
рф
россия, финансы, аргентина, парагвай, рф
РОССИЯ, Финансы, Экономика, АРГЕНТИНА, ПАРАГВАЙ, РФ
Россия имеет большие перспективы сотрудничества со странами Меркосур
Торгпред Кондратенко: Россия имеет большие перспективы сотрудничества со странами Меркосур
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр - ПРАЙМ. Россия имеет большие перспективы сотрудничества со странами общего южноамериканского рынка Меркосур в энергетике и сельском хозяйстве, сообщил торгпред РФ в Аргентине Виталий Кондратенко.
"У России есть большие перспективы сотрудничества со странами Меркосур, в частности с Аргентиной, Парагваем и Уругваем. Эти страны обладают значительным потенциалом и инвестиционными возможностями. В особенности Парагвай, у которого есть благоприятный налоговый режим. Парагвай можно использовать как ворота на рынки Аргентины и Уругвая", - сказал он журналистам.
Кондратенко отметил, что хороший потенциал в расширении торгово-экономических связей и развитии совместных проектов есть в сфере энергетики, науки, технологий, сельского хозяйства и здравоохранения.
Во вторник в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового клуба России и Аргентины, посвященное перспективам сотрудничества России со странами южноамериканского торгового объединения Меркосур.