https://1prime.ru/20260415/rossija-869171194.html

В России предложили заблокировать сайты, где продают вейпы

2026-04-15T04:41+0300

технологии

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869171194.jpg?1776217272

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила заблокировать на территории России доступ к ресурсам, на которых продают дистанционно вейпы и никотинсодержащую продукцию. Обращение с соответствующим предложением к главе Роскомнадзора Андрею Липову, главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главе МВД Владимиру Колокольцеву есть в распоряжении РИА Новости. Общественники отмечают, что в рамках мониторинга социальных сетей выявили около 200 закрытых и открытых сообществ, через которые осуществляется незаконная дистанционная продажа вейпов и никотинсодержащей продукции на территории городов-миллионников. "В целях защиты здоровья граждан, прежде всего несовершеннолетних, а также пресечения незаконного оборота никотинсодержащей продукции просим: Рассмотреть представленные материалы о выявленных интернет-сообществах и принять меры по ограничению доступа к указанным ресурсам в установленном порядке", - сказано в документе. Также общественники просят инициировать дополнительные меры реагирования в отношении лиц, причастных к организации незаконной деятельности при наличии оснований. "Установлено, что указанные интернет-ресурсы осуществляют реализацию продукции с доставкой без проверки возраста покупателей, что создает условия для беспрепятственного доступа несовершеннолетних к никотинсодержащей продукции. Деятельность данных сообществ носит системный характер и фактически формирует устойчивую теневую инфраструктуру онлайн-торговли, осуществляемую в обход действующего законодательства Российской Федерации", - отмечается в обращении. Как отметила в беседе с РИА Новости Лещинская, организация видит не разрозненные нарушения, а отлаженную подпольную систему интернет-торговли никотином. "Почти 200 выявленных сообществ - это лишь верхушка айсберга. Такие площадки обеспечивают подросткам беспрепятственный доступ к вейпам, игнорируя любые возрастные барьеры. Механизм досудебной блокировки, заработавший 1 апреля 2026 года, должен стать поворотным моментом. Мы ждем от государства немедленных действий: все выявленные ресурсы - заблокировать, а саму практику нелегальной торговли - искоренить", - отметила она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

