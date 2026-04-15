https://1prime.ru/20260415/rossija-869171194.html
В России предложили заблокировать сайты, где продают вейпы
2026-04-15T04:41+0300
технологии
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869171194.jpg?1776217272
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила заблокировать на территории России доступ к ресурсам, на которых продают дистанционно вейпы и никотинсодержащую продукцию.
Обращение с соответствующим предложением к главе Роскомнадзора Андрею Липову, главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главе МВД Владимиру Колокольцеву есть в распоряжении РИА Новости. Общественники отмечают, что в рамках мониторинга социальных сетей выявили около 200 закрытых и открытых сообществ, через которые осуществляется незаконная дистанционная продажа вейпов и никотинсодержащей продукции на территории городов-миллионников.
"В целях защиты здоровья граждан, прежде всего несовершеннолетних, а также пресечения незаконного оборота никотинсодержащей продукции просим: Рассмотреть представленные материалы о выявленных интернет-сообществах и принять меры по ограничению доступа к указанным ресурсам в установленном порядке", - сказано в документе.
Также общественники просят инициировать дополнительные меры реагирования в отношении лиц, причастных к организации незаконной деятельности при наличии оснований.
"Установлено, что указанные интернет-ресурсы осуществляют реализацию продукции с доставкой без проверки возраста покупателей, что создает условия для беспрепятственного доступа несовершеннолетних к никотинсодержащей продукции. Деятельность данных сообществ носит системный характер и фактически формирует устойчивую теневую инфраструктуру онлайн-торговли, осуществляемую в обход действующего законодательства Российской Федерации", - отмечается в обращении.
Как отметила в беседе с РИА Новости Лещинская, организация видит не разрозненные нарушения, а отлаженную подпольную систему интернет-торговли никотином.
"Почти 200 выявленных сообществ - это лишь верхушка айсберга. Такие площадки обеспечивают подросткам беспрепятственный доступ к вейпам, игнорируя любые возрастные барьеры. Механизм досудебной блокировки, заработавший 1 апреля 2026 года, должен стать поворотным моментом. Мы ждем от государства немедленных действий: все выявленные ресурсы - заблокировать, а саму практику нелегальной торговли - искоренить", - отметила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
