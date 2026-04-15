Россия и Китай успешно справляются с поставленными задачами, заявил Лавров - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260415/rossija-869172171.html
Россия и Китай успешно справляются с поставленными задачами, заявил Лавров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869172171.jpg?1776228564
китай
рф
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:23 15.04.2026 (обновлено: 07:49 15.04.2026)
 
Россия и Китай успешно справляются с поставленными задачами, заявил Лавров

Лавров: Россия и Китай успешно справляются с задачами в торговле и инвестициях

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Россия и Китай успешно справляются с поставленными властями задачами в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, чтобы обезопасить его от влияния тех стран, которые полагаются на санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы посмотрели, как выполняются договоренности, которые достигались президентом (РФ Владимиром - ред.) и председателем (КНР - ред.) Си Цзиньпином по вопросам выстраивания торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия таким образом, чтобы обезопасить его от вредоносного влияния тех, кто полагается не на свою способность честно конкурировать, а на санкции и другие незаконные методы шантажа, диктата", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
"Безусловно, констатировали, что мы успешно справляемся с этими задачами", - подчеркнул Лавров.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала