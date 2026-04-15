Россия и Китай успешно справляются с поставленными задачами, заявил Лавров - 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T06:23+0300

ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Россия и Китай успешно справляются с поставленными властями задачами в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, чтобы обезопасить его от влияния тех стран, которые полагаются на санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы посмотрели, как выполняются договоренности, которые достигались президентом (РФ Владимиром - ред.) и председателем (КНР - ред.) Си Цзиньпином по вопросам выстраивания торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия таким образом, чтобы обезопасить его от вредоносного влияния тех, кто полагается не на свою способность честно конкурировать, а на санкции и другие незаконные методы шантажа, диктата", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай. "Безусловно, констатировали, что мы успешно справляемся с этими задачами", - подчеркнул Лавров.

россия, мировая экономика, китай, рф, кнр, сергей лавров, си цзиньпин, мид рф, мид