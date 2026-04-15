Россия в феврале нарастила импорт контактных линз из США
Россия в феврале вдвое нарастила импорт контактных линз из США и вошла в десятку их крупнейших покупателей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные... | 15.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале вдвое нарастила импорт контактных линз из США и вошла в десятку их крупнейших покупателей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы. Так, в феврале 2026 года российские компании ввезли линзы на 1,3 миллиона долларов против 696,5 тысячи долларов в феврале 2025 года. Таким образом, сумма закупок подскочила в 1,8 раза за год. В результате РФ замкнула топ-10 крупнейших импортеров контактных линз из Штатов с долей в 1,6% от всех поставок. Месяцем ранее страна занимала шестнадцатое место. В десятку также вошли: Япония (26,9%), Канада (20,5%), Германия (9,9%), Великобритания (9,4%), Китай (6,2%), Южная Корея (4,1%), Нидерланды (4,1%), Польша (2,2%) и Мексика (1,9%).
