В России за квартал закрыли 483 отделения банков

2026-04-15T07:33+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. В рамках всё большего перехода к обслуживанию онлайн российские банки за прошлый квартал закрыли 483 отделения, что в 2,6 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России. По информации издания, общее число банковских офисов в стране сократилось до 21,87 тысячи. Как отмечают "Известия", темпы закрытия отделений ускоряются уже несколько лет: в первом квартале 2025 года число офисов сократилось на 185, 2024-го - на 70, 2023-го - на 41. При этом потребность в обслуживании офлайн сохраняется, поскольку банки усиливают борьбу с мошенниками, и личный визит клиентов для разблокировки счетов, равно как и для проведения других отдельных операций, необходим, пишет газета.

